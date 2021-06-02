"Питтсбург" планирует продлить контракт с хоккеистом Малкиным

ТАСС, 2 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" намерен продлить соглашение с российским форвардом Евгением Малкиным. Об этом заявил генеральный менеджер команды Рон Хекстолл, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Также клуб планирует продлить контракт с защитником Крисом Летангом. Соглашения обоих игроков заканчиваются в следующем сезоне.

"Мы ведем переговоры с нашим штабом. Мы видим наше дальнейшее будущее с нашими основными игроками, которые на протяжении долгих лет были с нами. У нас был хороший год. Я хотел бы, чтобы они вернулись с полными силами в следующем сезоне", - сказал Хекстолл.

Малкину 34 года, в 2004 году он был выбран "Питтсбургом" в первом раунде драфта под общим вторым номером. Форвард выступает за команду с 2006 года. Россиянин является трехкратным победителем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), двукратным чемпионом мира (2012, 2014). В составе "Металлурга" Малкин стал серебряным (2004) и бронзовым (2006) призером чемпионата России.