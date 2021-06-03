Источник: боксер Аветисян не бил девушку, а только оттолкнул

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Российский боксер Арутюн Аветисян не бил девушку в Москве, а лишь оттолкнул в ходе словесного конфликта. Об этом ТАСС заявил источник, близкий к спортсмену.

"Девушка провоцировала и оскорбляла Арутюна, он никого не бил. В ответ он просто ее оттолкнул", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщалось, некая девушка обвинила Аветисяна в избиении.

Федерация бокса России начала проверку по данному происшествию.

Аветисян является профессиональным боксером.