Источник: боксер Аветисян не бил девушку, а только оттолкнул

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Боксер Аветисян избил девушку в Москве
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Российский боксер Арутюн Аветисян не бил девушку в Москве, а лишь оттолкнул в ходе словесного конфликта. Об этом ТАСС заявил источник, близкий к спортсмену.
"Девушка провоцировала и оскорбляла Арутюна, он никого не бил. В ответ он просто ее оттолкнул", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщалось, некая девушка обвинила Аветисяна в избиении.
Федерация бокса России начала проверку по данному происшествию.
Аветисян является профессиональным боксером.