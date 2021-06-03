Гаджиев назвал несерьезным предложение Нурмагомедову стать профессиональным футболистом

Ранее стало известно, что махачкалинский клуб "Легион-Динамо", который выступает в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), предложил контракт Нурмагомедову.

"Не знаю, можно ли серьезно обсуждать, то ему за "Анжи" предлагают выступать, то за "Легион", - сказал Гаджиев. - Хабиб может совершать серьезные поступки, а выступать на футбольном поле - это не его уровень. Даже если бы мы представили, что это премьер-лига, то выступать Хабибу на уровне премьер лиги - даже это не его уровень. В каких-то показательных матчах, сыграть со сборной правительства Москвы или правительства России - там он может выступить, это нормально".

"В хоккее, если сыграть с главой государства, это было бы интересно. А в той же футбольной второй лиге, я думаю, тоже не его уровень. Понятно, что Хабиб - чрезвычайно популярная личность, но он стал популярным не только потому что дерется хорошо. По его высказываниям и суждениям мы понимаем, что это серьезная личность и он глубокий человек".

Гаджиев также добавил, что "выступать на футбольном поле как профессионал - это несерьезно".