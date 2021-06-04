Боумэн не считает позором поражение сборной России от канадцев на чемпионате мира

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Девятикратный обладатель Кубка Стэнли в качестве главного тренера Скотти Боумэн заявил, что нельзя считать позором поражение сборной России по хоккею от команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира. Такое мнение он высказал ТАСС.

Российские хоккеисты проиграли канадцам в овертайме со счетом 1:2. Матч состоялся в четверг.

"Это была очень хорошая игра, - сказал Боумэн. - Кто-то говорит, что это позор для России? Нет, конечно, нет. Все-таки это были профессиональные хоккеисты, была конкурентная и напряженная игра".

"В воротах очень сильную игру провел Дарси Кемпер, он много раз спасал команду. У сборной Канады вообще достаточно крепкий состав, в нем есть и будущий первый номер драфта НХЛ [Оунер Пауэр]. Канадские ребята играли с невероятной отдачей, хотя и сборная России играла неплохо, это надо признать. Этот год все-таки был особенным и не совсем нормальным, многие игроки не приехали, команды не могли использовать всех, кого хотели", - добавил собеседник агентства.

На чемпионатах мира сборные России и Канады встретились в 19-й раз, россияне потерпели 11-е поражение при восьми победах. Российская команда проиграла канадцам в матче мирового первенства четвертый раз подряд. Полуфиналы турнира пройдут 5 июня, канадцы сыграют со сборной США, в другом матче 1/2 финала встретятся команды Германии и Финляндии. Днем позднее состоятся финал и матч за третье место.