Черчесов назвал хорошей головной болью наличие в сборной России Миранчука и Головина

НОВОГОРСК /Московская обл./, 4 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал хорошей головной болью для тренерского штаба наличие в составе команды атакующих полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука. Об этом Черчесов рассказал журналистам.

Оба игрока включены в окончательный состав команды на чемпионат Европы. Головин в товарищеском матче с поляками (1:1), прошедшем 1 июня, отдал голевой пас.

"Жаль, что Головина долго не было в сборной, поэтому то время, которые мы здесь, уделяем этому. Потому что два игрока, которые делают нестандартные вещи, нужны, - сказал Черчесов. - Другое дело, как бы нам распределить роли. Это хорошая головная боль тренерского штаба, да и игроки должны больше общаться друг с другом".

Об игре с Головиным высказался и Миранчук. "Когда каждый игрок понимает, что делать на поле, то в принципе не стоит выделять отдельно. Мне комфортно играть с Сашей, есть взаимопонимание. Поэтому развиваемся в этом плане и должны прогрессировать", - сказал он.

Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы сыграет против команд Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).