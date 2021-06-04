Сборная России по хоккею вернулась с чемпионата мира в Риге

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сборная России по хоккею прилетела в аэропорт Шереметьево после выступления на чемпионате мира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Команда прибыла рейсом из Риги. Согласно расписанию самолет должен был приземлиться в 13:40 мск, однако из-за задержки посадка была совершена позже более чем на час.

Чемпионат мира проходит в Риге и завершится 6 июня. В четверг российская команда проиграла в четвертьфинале команде Канады со счетом 1:2 в овертайме и завершила выступление на турнире.

Финал и матч за третье место пройдут 6 июня. Полуфинальные матчи состоятся днем ранее. Канадцы сыграют со сборной США, во втором полуфинале встретятся команды Финляндии и Германии.