Матыцин уверен, что Олимпийские игры в Токио пройдут в утвержденные сроки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Министр спорта РФ Олег Матыцин уверен, что Олимпийские игры в Токио пройдут в ранее утвержденные Международным олимпийским комитетом сроки - с 23 июля по 8 августа. Об этом Матыцин сообщил в интервью ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год.

"Существует до сих пор опасение по регламенту проведения Игр. У нас есть уверенность, что по срокам и по самому факту проведения Игр рисков не должно быть, - сказал Матыцин. - У нас большую работу проводит Международный олимпийский комитет, организационный комитет, практически все международные федерации. Конечно, определенные риски сохраняются, но все те меры, которые уже приняты по вакцинации спортсменов, волонтеров, представителей организационного комитета, по логистике соревнования, должны обеспечить проведение Олимпийских игр. Это с нетерпением ожидаемое всеми спортсменами событие, для некоторых Олимпийские игры будут единственными в жизни".

20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.