Гейм, сет, суд. Российскую теннисистку задержали в Париже по подозрению в договорном матче

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Яна Сизикова, занявшая первое место в миксте на Универсиаде 2019 года в Неаполе, в четверг была задержана в Париже по подозрению в умышленном проигрыше в матче прошлого розыгрыша Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).
В пятницу адвокат спортсменки Фредерик Бело заявил, что его подопечная будет находиться под стражей как минимум до субботы. Однако уже в пятницу вечером ее выпустили на свободу. Прокуратура Парижа при этом отмечает, что расследование в отношении спортсменки продолжается.
Как сообщает газета Le Parisien, российскую теннисистку подозревают в "умышленном проигрыше" в матче парного разряда на Открытом чемпионате Франции 2020 года, где соперницами Сизиковой и американки Мэдисон Бренгл были румынки Кристина-Андрея Миту и Патричия-Мария Циг. Тогда румынские теннисистки выиграли матч со счетом 7:6, 6:4. По сведениям Le Parisien, россиянка была помещена под стражу в офисе юридической полиции. Задержанию предшествовали обыски в отеле, где она остановилась.
Бело в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что уверен в абсолютной невиновности своей клиентки. "Ее обвиняют в спортивной коррупции, за которую предусмотрено наказание в виде пяти лет тюрьмы и штрафа в 500 тыс. евро, - сказал Бело. - Также она подозревается в мошенничестве в составе организованной группы. По этой статье ей может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф в 300 тыс. евро".
Адвокат теннисистки также сообщил, что "находится в контакте с полицией". По его словам, "полиция сообщила, что [российская теннисистка] не будет подвергнута предварительному заключению".
По словам Бело, Сизикова потрясена выдвигаемыми во Франции против нее обвинениями в спортивной коррупции и считает их клеветой. Адвокат также заметил, что теннисистка обращалась с жалобой на клевету в Женскую теннисную ассоциацию (WTA), но ее протест остался без ответа.
Федерация тенниса Франции, в свою очередь, пока отказывается давать какие-либо комментарии о причинах задержания Сизиковой. "Мы подтверждаем задержание теннисистки, но мы не можем комментировать, поскольку проводится юридическое расследование этого дела, - сказал ТАСС представитель федерации. - Юридические власти Франции в настоящий момент занимаются этой ситуацией".
Посольство России во Франции не оставит Сизикову
Как сказал ТАСС представитель посольства РФ во Франции Антон Токовинин, задержание в Париже российской теннисистки Сизиковой не оставят без внимания. "Посольству известно о задержании российской теннисистки. Мы находимся в контакте с французскими властями и с семьей Яны Сизиковой. Предпринимаем необходимые действия по защите ее прав и интересов", - подчеркнул дипломат.
Федерация тенниса России (ФТР) также не собирается находиться в стороне и сейчас ждет документы о задержании своей спортсменки.
"Это давнишняя история. Есть организация, которая занимается расследованием договорных матчей, эта история тянется с октября. Пока не выйдут документы по ней, мы ничего не можем сделать, ждем, - заявил глава ФТР Шамиль Тарпищев. - Попадались аргентинцы, итальянцы, все. Это не против нас, это проблема договорных матчей, а этим занимаются теннисисты, у которых нет денег".
"При отсутствии документов мусолить тему нет смысла. Про эту теннисистку сказать не могу ничего, но подобные истории не редкость. И [Николая] Давыденко мучили в свое время. В теннисе активно идет борьба с "договорняками", это их позиция", - добавил глава ФТР.
Первой об имеющихся подозрениях в адрес россиянки Сизиковой 4 октября сообщило немецкое издание Die Welt. Внимание правоохранительных органов Франции привлек пятый гейм во втором сете, когда Сизикова допустила две двойные ошибки. Перед этим следователи зафиксировали подозрительные ставки на румынскую пару в букмекерских конторах. По оценке издания, общая сумма ставок составляет несколько сотен тысяч евро.
Антикоррупционная структура Tennis Integrity Unit (TIU), которая занимается случаями мошенничества со ставками, тогда не стала комментировать появившуюся информацию.
Дмитриева виновна, Давыденко - нет
Сизикова не первая представительница России, на кого обратили внимание борцы за чистоту в теннисе. Так, в конце января были пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи две ее соотечественницы - София Дмитриева и Алия Мердеева.
Попал несколько лет назад под подозрение и один из ведущих российских теннисистов прошлых лет Николай Давыденко. Теннисных экспертов насторожило неадекватное распределение ставок на матч в ноябре 2007 года между Давыденко и аргентинцем Мартином Вассальо-Аргуэльо. По сообщениям зарубежных СМИ, позднее было проведено специальное расследование, которое пришло к выводу, что оба игрока не нарушали правила.