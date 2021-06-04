Гейм, сет, суд. Российскую теннисистку задержали в Париже по подозрению в договорном матче

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Яна Сизикова, занявшая первое место в миксте на Универсиаде 2019 года в Неаполе, в четверг была задержана в Париже по подозрению в умышленном проигрыше в матче прошлого розыгрыша Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

В пятницу адвокат спортсменки Фредерик Бело заявил, что его подопечная будет находиться под стражей как минимум до субботы. Однако уже в пятницу вечером ее выпустили на свободу. Прокуратура Парижа при этом отмечает, что расследование в отношении спортсменки продолжается.

Как сообщает газета Le Parisien, российскую теннисистку подозревают в "умышленном проигрыше" в матче парного разряда на Открытом чемпионате Франции 2020 года, где соперницами Сизиковой и американки Мэдисон Бренгл были румынки Кристина-Андрея Миту и Патричия-Мария Циг. Тогда румынские теннисистки выиграли матч со счетом 7:6, 6:4. По сведениям Le Parisien, россиянка была помещена под стражу в офисе юридической полиции. Задержанию предшествовали обыски в отеле, где она остановилась.

Бело в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что уверен в абсолютной невиновности своей клиентки. "Ее обвиняют в спортивной коррупции, за которую предусмотрено наказание в виде пяти лет тюрьмы и штрафа в 500 тыс. евро, - сказал Бело. - Также она подозревается в мошенничестве в составе организованной группы. По этой статье ей может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф в 300 тыс. евро".

Адвокат теннисистки также сообщил, что "находится в контакте с полицией". По его словам, "полиция сообщила, что [российская теннисистка] не будет подвергнута предварительному заключению".

По словам Бело, Сизикова потрясена выдвигаемыми во Франции против нее обвинениями в спортивной коррупции и считает их клеветой. Адвокат также заметил, что теннисистка обращалась с жалобой на клевету в Женскую теннисную ассоциацию (WTA), но ее протест остался без ответа.

Федерация тенниса Франции, в свою очередь, пока отказывается давать какие-либо комментарии о причинах задержания Сизиковой. "Мы подтверждаем задержание теннисистки, но мы не можем комментировать, поскольку проводится юридическое расследование этого дела, - сказал ТАСС представитель федерации. - Юридические власти Франции в настоящий момент занимаются этой ситуацией".