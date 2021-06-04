Фетисов: людям необходимо объяснить, что политика не должна влезать в спорт

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Людям необходимо объяснить, что вмешательство государства и политики в спорт запрещено. Об этом в интервью телеканалу НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил его статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате этого решения Россия до середины декабря 2022 года лишилась права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны. Государственным служащим запрещено занимать посты в общероссийских и международных федерациях. Решение распространяется на все олимпийские и неолимпийские организации, которые являются подписантами кодекса WADA.

"Неправильно влезать в спорт, олимпийская хартия очень красноречиво говорит о том, что вмешательство государства и политики в этот процесс запрещено. Мы должны эти истины объяснять людям. Спорт - самодостаточная область. Мы должны оградить ее от политических разборок и давления", - отметил Фетисов.

"Руководство олимпийского движения сегодня не настолько сильно, чтобы противостоять играм политиков и убрать эти разборки из спорта. Это непростая задача, самое зрелищное мероприятие в мире - это Олимпийские игры. Мы утратили наше влияние на этот процесс в силу этих обстоятельств, мы много потеряли в имиджевом плане, попали в эту турбулентность, яму с допингом, которая точно не дает нам сиюминутного результата. Кропотливая работа, воспитание спортсменов в плане чистоты спорта не должны оставить ни одного шанса обвинять нас", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.