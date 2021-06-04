{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фетисов: людям необходимо объяснить, что политика не должна влезать в спорт

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею призвал не оставить ни одного шанса для дальнейших обвинений в адрес российского спорта
Вячеслав Фетисов Александр Демьянчук/фотохост-агентство ТАСС
Описание
Вячеслав Фетисов
© Александр Демьянчук/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Людям необходимо объяснить, что вмешательство государства и политики в спорт запрещено. Об этом в интервью телеканалу НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

На эту тему
Фетисов: поражение российских хоккеистов показало, что нельзя недооценивать соперника
Фетисов: поражение российских хоккеистов показало, что нельзя недооценивать соперника

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил его статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате этого решения Россия до середины декабря 2022 года лишилась права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны. Государственным служащим запрещено занимать посты в общероссийских и международных федерациях. Решение распространяется на все олимпийские и неолимпийские организации, которые являются подписантами кодекса WADA.

"Неправильно влезать в спорт, олимпийская хартия очень красноречиво говорит о том, что вмешательство государства и политики в этот процесс запрещено. Мы должны эти истины объяснять людям. Спорт - самодостаточная область. Мы должны оградить ее от политических разборок и давления", - отметил Фетисов.

"Руководство олимпийского движения сегодня не настолько сильно, чтобы противостоять играм политиков и убрать эти разборки из спорта. Это непростая задача, самое зрелищное мероприятие в мире - это Олимпийские игры. Мы утратили наше влияние на этот процесс в силу этих обстоятельств, мы много потеряли в имиджевом плане, попали в эту турбулентность, яму с допингом, которая точно не дает нам сиюминутного результата. Кропотливая работа, воспитание спортсменов в плане чистоты спорта не должны оставить ни одного шанса обвинять нас", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Теги
ДопингДопинг-скандал вокруг российского спортаПМЭФ-2021
Шахматные турниры
Команда из Москвы стала победителем шахматного турнира "Белая ладья"
Вторыми на турнире среди школьников стали представители Татарстана, третье место заняла команда из Подмосковья
Читать полностью