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Евро-2020

Смертин: российские футболисты должны выложиться по полной в матче с болгарами

Контрольная встреча со сборной Болгарии начнется в 18:00
Алексей Смертин Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Алексей Смертин
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 5 июня. Футболисты сборной России должны отдать все силы на поле в контрольном матче с командой Болгарии. Такое мнение журналистам высказал бывший игрок и капитан национальной команды Алексей Смертин.

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"Я помню прекрасно, будучи игроком сборной, что когда ты выходишь на контрольный матч, то он проецируется на весь турнир. Поэтому контрольный матч очень важен: здесь оттачиваются связки, какие-либо элементы, здесь ты можешь обрести подготовку и уверенность, психологию, мотивацию, - сказал Смертин. - Что касается ответственности, то это то, что должно быть у футболиста. Я бы рассматривал сегодняшний матч в качестве генеральной репетиции, т.е. нужно выкладываться на полную, чтобы себя проверить, насколько ты готов к следующей игре в рамках чемпионата Европы".

В качестве игрока Смертин участвовал в финальных турнирах чемпионата мира - 2002 и чемпионата Европы 2004 года. "Довольно высоко оцениваю шансы нашей команды на чемпионате Европы, потому что у нас уже есть определенный опыт на мировом первенстве, где мы вышли из группы. Товарищеские матчи очень тяжело даются, потому что ты выходишь играть не на всю катушку. Я надеюсь, что эта катушка сегодня будет раскручена", - отметил он.

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