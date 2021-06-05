Смертин: российские футболисты должны выложиться по полной в матче с болгарами

Сборная России сыграет против болгар в Москве на "ВТБ-Арене", начало матча в 18:00 мск.

"Я помню прекрасно, будучи игроком сборной, что когда ты выходишь на контрольный матч, то он проецируется на весь турнир. Поэтому контрольный матч очень важен: здесь оттачиваются связки, какие-либо элементы, здесь ты можешь обрести подготовку и уверенность, психологию, мотивацию, - сказал Смертин. - Что касается ответственности, то это то, что должно быть у футболиста. Я бы рассматривал сегодняшний матч в качестве генеральной репетиции, т.е. нужно выкладываться на полную, чтобы себя проверить, насколько ты готов к следующей игре в рамках чемпионата Европы".

В качестве игрока Смертин участвовал в финальных турнирах чемпионата мира - 2002 и чемпионата Европы 2004 года. "Довольно высоко оцениваю шансы нашей команды на чемпионате Европы, потому что у нас уже есть определенный опыт на мировом первенстве, где мы вышли из группы. Товарищеские матчи очень тяжело даются, потому что ты выходишь играть не на всю катушку. Я надеюсь, что эта катушка сегодня будет раскручена", - отметил он.