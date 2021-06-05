Художник Лампас создал концепцию на тему единства футбола и болельщиков перед Евро

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российский художник Покрас Лампас создал концепцию на тему единства футбола и болельщиков перед чемпионатом Европы 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета российской части турнира.

Покрас Лампас - художник-каллиграф, известный сотрудничеством с известными брендами и городскими пространствами, автор резонансных проектов и работ, выставки которых проходили по всему миру. Он - представитель нового, современного искусства Санкт-Петербурга. Чтобы подчеркнуть неразрывную связь арт-инициатив и футбола, художник специально для чемпионата Европы создал концепцию, основанную на слове "единство". Таким образом он воплотит идею об объединяющей силе футбола: команды - участники ощущают единство со своими болельщиками, а города - организаторы создают пространство единого чемпионата Европы.

Свои каллиграфические картины Лампас будет создавать в поп-ап галерее, которая откроется 11 июня в Центре искусства и музыки. Создание работ в виде перевода слова "единство" на языки всех стран-участниц Евро будет динамичным: художник намерен общаться с посетителями и журналистами. Те, кто не сможет посетить выставку, получат возможность наблюдать за процессом в режиме онлайн.

"Сотрудничество с Покрасом Лампасом в рамках Евро - это еще одно доказательство особой, символичной связи культуры и спорта в Петербурге, - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. - Предстоящий чемпионат - это больше, чем турнир, больше, чем просто спорт. Это особое мероприятие, объединившее людей самых разных профессий и увлечений. Я очень рад, что такой молодой и талантливый художник, как Покрас, станет еще одним лицом Евро".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Санкт-Петербург примет шесть игр группового этапа и четвертьфинал.