В Федерации хоккея с мячом России не знали о проблемах со здоровьем у Ишкельдина

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) не располагала информацией о проблемах со здоровьем у игрока Максима Ишкельдина. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации бенди, глава ФХМР Борис Скрынник.

Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Максим Ишкельдин умер на 31-м году жизни.

"Мы не знали о проблемах со здоровьем Ишкельдина", - сказал Скрынник.

В сезоне-2020/21 Ишкельдин выступал за красноярский "Енисей", ранее он играл за "СКА-Хабаровск", "Зоркий" и "Сибсельмаш". Спортсмен пять раз становился чемпионом России и дважды обладателем кубка страны.