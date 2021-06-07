Дзюдоист Шамилов верит, что бронза чемпионата мира из рук Карелина - к удаче перед Играми

БУДАПЕШТ, 7 июня. /ТАСС/. Российский дзюдоист Якуб Шамилов надеется, что бронзовая медаль чемпионата мира в Будапеште, врученная ему на награждении трехкратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Александром Карелиным, принесет удачу. Об этом Шамилов сказал журналистам после победы.

В схватке за бронзу 30-летний россиянин победил представителя Азербайджана Орхана Сафарова. Обладателем еще одной бронзовой награды стал монгол Баскху Йондонперенилей. Чемпионом мира стал японец Дзёсиро Маруяма, в финальной схватке победивший итальянца Мануэля Ломбардо. Победителей и призеров награждали Карелин и вице-президент Европейского союза дзюдо Михаил Черкасов.

"Я не ожидал, честно говоря, что Карелин будет вручать нам медали, удивился. Это на удачу, когда трехкратный олимпийский чемпион вручает тебе награду. Он сказал мне: "Чуть-чуть не получилось". Буду надеяться, что, как и он, поеду на Игры и там у меня все получится", - рассказал Шамилов.

"Я очень доволен, что взял здесь медаль - я ни разу еще не боролся на чемпионате мира, раньше в весе до 66 кг у меня была огромная конкуренция в лице Михаила Пуляева, Мусы Могушкова, Камала Ханмагомедова, эти гиганты не давали мне проходу, - отметил россиянин. - Но сейчас я приехал на чемпионат мира и взял бронзу, хотя, конечно, хотелось золота, и после этой медали, я надеюсь, мои шансы попасть на Олимпиаду стали намного выше. Хотя конкуренция такова, что мы все в рейтинге шли впритык, как минимум пять человек могут поехать на Олимпиаду".

"Татами покажет"

Побороться за титул чемпиона мира Шамилову не позволила ошибка в схватке третьего круга с лидером рейтинга итальянцем Мануэлем Ломбардо.

"Я встречался с ним, выигрывал у него на "Большом шлеме" в Германии в схватке за третье место. Там я боролся хорошо, и здесь, в Будапеште, хотел его также тактически переиграть, но ему удалось меня обмануть, это дзюдо. А в финале он проиграл японцу Маруяме - одному из сильнейших дзюдоистов последнего десятилетия. Так что я понимал, что даже если выйду в финал, там нелегко будет".

На вопрос ТАСС, будут ли японцы самыми серьезными соперниками на предстоящих Играх в Токио, Шамилов отметил: "В дзюдо не бывает, что один лидер выигрывает все подряд. Зачастую выиграть у них может середнячок, как, например, произошло вчера с первым номером рейтинга в весе до 60 кг японцем Нагаямой, уступившим азербайджанцу Гусейнову. Так что все возможно. Как говорится, татами покажет".