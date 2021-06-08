В ФИФА прокомментировали ситуацию с формой сборной Украины для чемпионата Европы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) подчеркнула свою позицию, согласно которой спорт и политика не должны смешиваться, однако отметила, что не может влиять на ситуацию с формой сборной Украины для чемпионата Европы, так как этот вопрос находится в ведении организатора соревнования - Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

УЕФА не будет менять сетку плей-офф Евро, если сборной Украины выпадет играть в Петербурге

Ранее сборная Украины представила форму для чемпионата Европы. На футболки нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", а также контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крым. В понедельник в пресс-службе УЕФА ТАСС заявили, что организация одобрила форму сборной Украины для участия в Евро.

"Утверждение экипировки участвующих команд остается за организатором соревнований, в данном случае это УЕФА, - говорится в сообщении ФИФА. - Организатор соревнований имеет право устанавливать правила по форме, которым должны соответствовать команды. Поскольку данное соревнование организовано не ФИФА, оно находится не в зоне нашей ответственности. Однако мы хотели бы повторить, что ФИФА в соответствии с уставом организации остается нейтральной в вопросах политики, мы твердо уверены, что политика и спорт не должны смешиваться".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная Украины сыграет в группе C вместе с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).