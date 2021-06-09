Предолимпийский чемпионат Европы по художественной гимнастике стартует в Болгарии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Чемпионат Европы по художественной гимнастике стартует 9 июня в болгарской Варне. На турнире будут разыграны последние путевки на Олимпийские игры, однако российские спортсменки отбор в Токио уже прошли.

Предолимпийское европейское первенство пройдет с 9 по 13 июня. В рамках турнира будут разыграны медали среди взрослых спортсменок и юниорок. Определится победитель в командном турнире, призеры в соревнованиях юниорских сборных в групповых упражнениях (многоборье, с пятью мячами и пятью лентами), в личном многоборье и финалах в отдельных упражнениях у взрослых гимнасток, а также в многоборье и в отдельных упражнениях среди взрослых сборных в групповых упражнениях.

В состав сборной России на чемпионат Европы вошли неоднократные чемпионки мира Арина и Дина Аверины, а также победительница юниорского мирового первенства 2019 года Лала Крамаренко. Резервной гимнасткой будет Дарья Трубникова. В состав взрослой команды на групповые упражнения включены Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Анастасия Максимова, Карина Метелькова, Ангелина Шкатова и Анастасия Татарева.

За команду юниорок в групповых упражнениях выступят Мария Федоровцева, Анна Грош, София Яковлева, Нонна Нянина и Елизавета Татаева. Эти спортсменки первыми вступят в борьбу за награды. 9 июня будут разыграны медали в многоборье и в отдельных упражнениях.

Предыдущий чемпионат Европы по художественной гимнастике проходил в ноябре 2020 года в Киеве. Сборная России не принимала участие в этих соревнованиях из соображений безопасности в связи с эпидемиологической обстановкой.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике проводится с 1978 года, Болгария ранее не принимала турнир. Мировое первенство по этому виду спорта последний раз проходило в Софии в 2018 году.