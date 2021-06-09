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Мировой футбол

Reuters: cборная Бразилии по футболу не будет бойкотировать домашний Кубок Америки

Ранее игроки бразильской команды раскритиковали Южноамериканскую конфедерацию футбола за то, как принималось решение о переносе турнира
Футболисты сборной Бразилии EPA-EFE/NATHALIA AGUILAR
Описание
Футболисты сборной Бразилии
© EPA-EFE/NATHALIA AGUILAR

ТАСС, 9 июня. Сборная Бразилии по футболу примет участие в домашнем Кубке Америки. Об этом говорится в открытом письме игроков команды, которое приводит агентство Reuters.

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Ранее портал Globoesporte сообщал, что сборная Бразилии может отказаться от участия в домашнем Кубке Америки, который стартует 13 июня. Бразильские футболисты в открытом письме раскритиковали Южноамериканскую конфедерацию футбола (CONMEBOL) за то, как принималось решение о переносе Кубка Америки, но подчеркнули, что не собираются превращать свою позицию в политический вопрос и никогда не рассматривали бойкот.

"Последние события заставляют нас поверить в неадекватный процесс проведения турнира. Мы против организации Кубка Америки, но мы никогда не откажемся играть за Бразилию", - говорится в сообщении.

В марте 2020 года Кубок Америки был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Турнир должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии. В конце мая руководство Федерации футбола Колумбии обратилось к CONMEBOL с просьбой о переносе соревнования на конец года, но организация отказала в удовлетворении такого запроса, лишив страну права принимать первенство.

30 мая было также объявлено о решении отменить проведение Кубка Америки в Аргентине. 2 июня власти Бразилии подтвердили готовность принять соревнования у себя в стране.

Сборная Бразилии является действующим победителем турнира. На предварительном этапе бразильцы сыграют в группе с командами Венесуэлы, Колумбии, Перу и Эквадора. Бразильские футболисты девять раз становились обладателями Кубка Америки.

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