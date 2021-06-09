СМИ: cоздававшие Суперлигу английские клубы выплатят компенсацию АПЛ в £20 млн

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Шесть английских футбольных клубов, пытавшихся создать новый европейский турнир - Суперлигу, суммарно заплатят чуть более £20 млн в качестве компенсации Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом в среду сообщил телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.
По его информации, официально о достижении такого примирительного соглашения будет объявлено во второй половине дня 9 июня. Как подчеркнул журналист, в документе также будет прописано, что в случае схожей попытки создать новый европейский турнир без консультаций с национальными федерациями, лигами и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" обязуются каждый выплатить штраф в размере чуть более £20 млн. Кроме того, соглашение подразумевает снятие 30 очков с этих клубов в АПЛ при аналогичном развитии событий.
19 апреля английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус".
7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги. Согласно опубликованной декларации, в качестве жеста доброй воли эти девять клубов сделают пожертвование на общую сумму €15 млн, которая будет направлена на развитие детского, молодежного и массового футбола по всей Европе.
25 мая УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", которые так и не вышли из Суперлиги. Дело было возбуждено в связи с возможным нарушением нормативно-правовой базы УЕФА. В апреле испанский коммерческий суд вынес предварительное решение о том, что ФИФА и УЕФА не должны препятствовать созданию Суперлиги.