СМИ: cоздававшие Суперлигу английские клубы выплатят компенсацию АПЛ в £20 млн

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Шесть английских футбольных клубов, пытавшихся создать новый европейский турнир - Суперлигу, суммарно заплатят чуть более £20 млн в качестве компенсации Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом в среду сообщил телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.

По его информации, официально о достижении такого примирительного соглашения будет объявлено во второй половине дня 9 июня. Как подчеркнул журналист, в документе также будет прописано, что в случае схожей попытки создать новый европейский турнир без консультаций с национальными федерациями, лигами и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" обязуются каждый выплатить штраф в размере чуть более £20 млн. Кроме того, соглашение подразумевает снятие 30 очков с этих клубов в АПЛ при аналогичном развитии событий.