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Евро-2020

Свищев считает, что УЕФА должен убрать все политические провокации с формы сборной Украины

В четверг УЕФА обязал украинскую сборную убрать с формы политический лозунг
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев Артем Коротаев/ТАСС
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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен убрать все политические провокации с формы сборной Украины, в которой команда выступит на чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

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УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы политический лозунг

На форму сборной Украины нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", а также изображен контур страны, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым. В четверг УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы лозунг "Героям слава!"

"Движение УЕФА в сторону отсутствия политизации на соревнованиях - это, конечно, хорошо, - сказал Свищев. - Однако еще остается вопрос Крыма, который также является частью политической провокации на форме украинских футболистов. Достаточно странно, что УЕФА озаботился вопросом излишней политизации только после определенных сигналов с нашей стороны и большого количества недовольных людей. Думаю, что необходимо продолжать консультации с УЕФА, чтобы полностью убрать политизацию в конкретном спортивном соревновании со стороны украинской стороны".

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