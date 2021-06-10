Ионов заявил, что в сборной России не обсуждалась тема формы украинской команды на Евро

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 июня. /ТАСС/. В сборной России не обсуждали ситуацию вокруг формы украинской команды для чемпионата Европы по футболу. Об этом журналистам заявил полузащитник сборной России Алексей Ионов.

На форму сборной Украины нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", а также изображен контур страны, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым. В четверг УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы лозунг "Героям слава!".

"Что касается формы, то не обсуждаем", - ответил Ионов на вопрос о форме украинской формы.

В четверг сборная России на подмосковной базе в Новогорске провела заключительную тренировку перед вылетом в Санкт-Петербург на первый матч чемпионата Европы. 12 июня соперником российских футболистов будет команда Бельгии.

"Хорошая подготовка, она заканчивается. Все в предвкушении турнира. Нас ждет важный матч, сильный соперник. Хотим показать себя на этом большом турнире", - сказал Ионов.

"Все покажет предстоящий турнир. Стали ли мы сильнее? Прошли отборочный цикл к Евро, готовились к нему, но, к сожалению, чемпионат перенесли из-за пандемии. У нас было еще больше времени подготовиться и подойти в хорошем состоянии к турниру", - добавил он.