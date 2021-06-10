Саленко: УЕФА не захотел обострять ситуацию вокруг лозунга на форме сборной Украины

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не захотел обострять политическую ситуацию вокруг лозунга на форме сборной Украины для участия в чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС высказал лучший бомбардир чемпионата мира 1994 года Олег Саленко.

На форму сборной Украины нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", а также изображен контур страны, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым. В четверг УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы лозунг "Героям слава!"

"Я считаю, что политику не надо втягивать в футбол никогда, - сказал Саленко. - Если так будет, то каждая страна начнет что-то делать. Играя в своей стране, то есть в национальных чемпионатах, можно, а уже на чемпионатах Европы или мира - такое себе. Да, нарисовали страну - это одно, а какие-то слова - другое".

"Внутри "Героям слава!", хоть и не видно, но это все так заполитизировано. Раньше, может быть, и не заметили бы, сейчас политика такая сложная, что лишний раз обострять УЕФА не хочет. Я так понимаю, что обострение никому не выгодно, поэтому приняли такое решение", - добавил собеседник агентства.