Газзаев: УЕФА принимал решение по форме сборной Украины руководствуясь своим регламентом

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), обязавшего сборную Украины по футболу убрать с формы политический лозунг украинских националистов, полностью соответствует регламенту организации и устоявшимся традициям в спортивном сообществе. Такое мнение высказал ТАСС бывший главный тренер сборной России по футболу, глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев.

"У всего спортивного мира и сообщества есть устоявшиеся традиции - не допускать предвзятого отношения к сопернику в спорте по признакам пола, расы, вероисповедания, цвета кожи. Поэтому регламент УЕФА не допускает никаких политических лозунгов - только спортивный принцип и честная спортивная борьба", - отметил Газзаев.

В четверг УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы для участия в чемпионате Европы политический лозунг украинских националистов "Героям слава!", изображенный на внутренней стороне майки. Вместе с тем УЕФА подтвердил решение оставить на передней части футболки контур Украины, включающий Крым, ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. УЕФА также подтвердил, что лозунг на внешней стороне футболки "Слава Украине!", утвержденный в 2018 году, сам по себе может рассматриваться как неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может использоваться на экипировке украинской команды.