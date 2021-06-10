Ватутин: баскетбольный клуб ЦСКА завершил сезон на положенном ему месте

ЦСКА в четверг стал победителем Единой лиги ВТБ, обыграв в финальной серии до трех побед казанский УНИКС со счетом 3-0. В регулярном чемпионате клуб стал четвертым.

"Приятно выиграть кубок при своих болельщиках, и приятно так достойно проводить этот зал. Так сложились обстоятельства, что его разрушают, но жизнь продолжается. Поздравляю болельщиков с достойным завершением очень непростого сезона. Мы завершили [регулярный чемпионат] четвертыми - впервые в истории, но закончил ЦСКА на том месте, на котором и полагается", - сказал Ватутин.

ЦСКА в девятый раз подряд победил в турнире и в 11-й в истории. Армейцы провели последний матч в Универсальном спортивном комплексе (УСК) ЦСКА имени Александра Гомельского, который будет снесен летом.