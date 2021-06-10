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Единая лига ВТБ

Ватутин: баскетбольный клуб ЦСКА завершил сезон на положенном ему месте

Армейцы стали четвертыми в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, но сумели победить в плей-офф
Президент ЦСКА Андрей Ватутин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент ЦСКА Андрей Ватутин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА завершил сезон Единой лиги ВТБ на положенном ему месте. Такое мнение ТАСС высказал президент клуба Андрей Ватутин.

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ЦСКА в четверг стал победителем Единой лиги ВТБ, обыграв в финальной серии до трех побед казанский УНИКС со счетом 3-0. В регулярном чемпионате клуб стал четвертым.

"Приятно выиграть кубок при своих болельщиках, и приятно так достойно проводить этот зал. Так сложились обстоятельства, что его разрушают, но жизнь продолжается. Поздравляю болельщиков с достойным завершением очень непростого сезона. Мы завершили [регулярный чемпионат] четвертыми - впервые в истории, но закончил ЦСКА на том месте, на котором и полагается", - сказал Ватутин.

ЦСКА в девятый раз подряд победил в турнире и в 11-й в истории. Армейцы провели последний матч в Универсальном спортивном комплексе (УСК) ЦСКА имени Александра Гомельского, который будет снесен летом.

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