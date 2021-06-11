Олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Савченко возобновит карьеру в сборной США

ТАСС, 11 июня. Олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Алена Савченко приняла решение возобновить карьеру, спортсменка будет выступать за сборную США. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Германии.

В 2018 году спортсменка объявила о завершении карьеры.

"Я очень рада этому этапу моей карьеры и благодарна ассоциациям за то, что они сделали этот шаг возможным, - сказала Савченко. - С убеждением, энтузиазмом и целеустремленностью верю, что можно ставить цели и достигать их на каждом этапе нашей жизни и карьеры. Я с нетерпением жду захватывающего будущего в США".

Савченко 37 лет. До 2002 года спортсменка выступала за сборную Украины. В 2003-м фигуристка переехала в Германию и стала выступать за страну на соревнованиях. С партнером Робином Шолковы фигуристка выиграла пять чемпионатов мира, четыре чемпионата Европы и стала обладательницей двух бронзовых олимпийских медалей.

С сезона-2015/16 Савченко выступала в паре с Бруно Массо. В 2018 году фигуристы выиграли олимпийское золото в Пхёнчхане и стали чемпионами мира.