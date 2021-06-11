Мозер прокомментировала возобновление карьеры фигуристки Савченко

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Возвращение олимпийской чемпионки в парном катании Алены Савченко на лед может стать уникальным случаем в фигурном катании. Таким мнением с ТАСС поделилась известный российский тренер в парном катании Нина Мозер.

Как сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания Германии, Савченко, объявившая о завершении карьеры в 2018 году, приняла решение ее возобновить - спортсменка будет выступать за сборную США.

"Если у человека есть желание, то почему нет? Может быть, это какой-то уникальный случай, - считает Мозер. - Вообще следующий олимпийский сезон будет очень любопытным в плане качества катания".

Савченко 37 лет, до 2002 года она выступала за сборную Украины, а в 2003-м переехала в Германию и стала выступать за эту страну. С партнером Робином Шолковы фигуристка выиграла пять чемпионатов мира, четыре чемпионата Европы и стала обладательницей двух бронзовых олимпийских медалей. С сезона-2015/16 Савченко выступала в паре с Бруно Массо, в 2018 году фигуристы выиграли олимпийское золото в Пхёнчхане и стали чемпионами мира.