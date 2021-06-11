Стефанос Циципас стал первым финалистом Roland Garros

ТАСС, 11 июня. Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл представителя Германии Александра Зверева в полуфинале Roland Garros. Турнир проходит в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3 в пользу 22-летнего Циципаса, посеянного на турнире под пятым номером. Зверев имел шестой номер посева. В финале грек сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем, который состоится позднее в пятницу.
Теннисисты второй раз играли друг против друга на грунте. В первом матче победу также одержал Циципас. В общей сложности теннисисты провели восьмую встречу друг против друга. В их очном противостоянии лидирует Циципас - 6:2.
Циципас занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету семь титулов под эгидой организации. Ранее греческий теннисист трижды выходил в полуфинал турниров Большого шлема - Australian Open (2019, 2021) и Roland Garros (2020). Он стал первым греческим теннисистом, вышедшим в финал турнира Большого шлема.
The first Greek player to reach a Grand Slam singles final— ATP Tour (@atptour) June 11, 2021
: @rolandgarros | @steftsitsipas pic.twitter.com/hvaY9Y5t1t
Звереву 24 года, он идет на шестой строчке в рейтинге ATP. Теннисист является победителем 15 турниров под эгидой организации. На турнирах Большого шлема его лучшим результатом является выход в финал US Open (2020).
Roland Garros - второй в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования завершатся 13 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.