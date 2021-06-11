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Roland Garros

Стефанос Циципас стал первым финалистом Roland Garros

В финале грек сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем
Стефанос Циципас EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG
Описание
Стефанос Циципас
© EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

ТАСС, 11 июня. Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл представителя Германии Александра Зверева в полуфинале Roland Garros. Турнир проходит в Париже.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3 в пользу 22-летнего Циципаса, посеянного на турнире под пятым номером. Зверев имел шестой номер посева. В финале грек сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем, который состоится позднее в пятницу.

Теннисисты второй раз играли друг против друга на грунте. В первом матче победу также одержал Циципас. В общей сложности теннисисты провели восьмую встречу друг против друга. В их очном противостоянии лидирует Циципас - 6:2.

Циципас занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету семь титулов под эгидой организации. Ранее греческий теннисист трижды выходил в полуфинал турниров Большого шлема - Australian Open (2019, 2021) и Roland Garros (2020). Он стал первым греческим теннисистом, вышедшим в финал турнира Большого шлема.

Звереву 24 года, он идет на шестой строчке в рейтинге ATP. Теннисист является победителем 15 турниров под эгидой организации. На турнирах Большого шлема его лучшим результатом является выход в финал US Open (2020).

Roland Garros - второй в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования завершатся 13 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.

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