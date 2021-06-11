Стефанос Циципас стал первым финалистом Roland Garros

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3 в пользу 22-летнего Циципаса, посеянного на турнире под пятым номером. Зверев имел шестой номер посева. В финале грек сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем, который состоится позднее в пятницу.

Теннисисты второй раз играли друг против друга на грунте. В первом матче победу также одержал Циципас. В общей сложности теннисисты провели восьмую встречу друг против друга. В их очном противостоянии лидирует Циципас - 6:2.

Циципас занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету семь титулов под эгидой организации. Ранее греческий теннисист трижды выходил в полуфинал турниров Большого шлема - Australian Open (2019, 2021) и Roland Garros (2020). Он стал первым греческим теннисистом, вышедшим в финал турнира Большого шлема.