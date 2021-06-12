Манчини: болельщики помогли сборной Италии одержать победу в первом матче Евро

ТАСС, 12 июня. Присутствие болельщиков помогло итальянским футболистам показать хорошую игру и одержать победу над командой Турции в стартовом матче чемпионата Европы по футболу. Об этом рассказал главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча проходила в Риме и завершилась победой сборной Италии со счетом 3:0. Олимпийский стадион вмещает 70 634 человека, на матчах чемпионата Европы арену разрешено заполнять на 25% (17 659 зрителей).

"Мы хорошо сыграли. Поскольку это был первый матч, было непросто. Мы играли против хорошей команды, нам было важно быстро двигать мяч. Болельщики нам помогли", - отметил Манчини.

Сборная Италии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы А, в которой также выступают команды Швейцарии и Уэльса. Они проведут свой матч в субботу в Баку. Во втором туре сборная Италии в Риме сыграет со швейцарцами, а турки в Баку встретятся с валлийцами. Обе игры состоятся 16 июня.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Санкт-Петербург среди городов, принимающих встречи чемпионата Европы, оказался вторым по количеству матчей. В городе пройдут семь игр, включая две встречи с участием сборной России и четвертьфинал 2 июля. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.