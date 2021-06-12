Новак Джокович обыграл Рафаэля Надаля и вышел в финал Roland Garros

ТАСС, 12 июня. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля в полуфинальном матче Roland Garros. Турнир проходит в Париже.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу 34-летнего серба, посеянного на турнире под первым номером. В финале Джокович сыграет с пятой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом. Встреча состоится 13 июня.
Надаль и Джокович встретились в рекордный 58-й раз (самое частое противостояние). Сербский теннисист одержал 30-ю победу. На Roland Garros пути теннисистов пересеклись в девятый раз, Джокович одержал вторую победу, первой он добился в четвертьфинале турнира 2015 года. На прошлогоднем турнире Надаль обыграл Джоковича в финале со счетом 6:0, 6:2, 7:5.
Джокович является лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На его счету 18 побед на турнирах Большого шлема: девять раз он выигрывал Australian Open, пять раз - Уимблдон, трижды - US Open и один раз - Roland Garros. Всего на его счету 82 победы на турнирах ATP. Также сербский теннисист является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008). В финале Roland Garros Джокович сыграет в пятый раз.
Impossible Achieved @DjokerNole becomes the first player in history to defeat Nadal in a Paris semi-final, besting the Spaniard 3-6, 6-3, 7-6(4), 6-2 to reach the title match.#RolandGarros pic.twitter.com/Cfy4178lSW— Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021
Надалю 35 лет, он располагается на третьей позиции в мировом рейтинге, в его активе 88 титулов под эгидой организации. Испанец 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема: 13 раз выигрывал Roland Garros, четырежды - US Open, дважды - Уимблдон, один раз - Australian Open. Надаль потерпел третье поражение на Roland Garros при 105 победах, в 2016 году он снялся в третьем круге из-за травмы.
Roland Garros - второй в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования завершатся 13 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.