Иммобиле: итальянские футболисты проявили терпение в матче со сборной Турции

ТАСС, 12 июня. Футболисты сборной Италии проявили терпение в первом матче чемпионата Европы по футболу с командой Турции. Такое мнение высказал нападающий итальянской сборной Чиро Иммобиле, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча в Риме завершилась победой сборной Италии со счетом 3:0. Все мячи были забиты во втором тайме. Автором второго гола стал Иммобиле.

"В первом тайме мы проявили терпение. Сборная Турции - сильная команда, которая доставляла проблемы многим топ-сборным. Мы пытались утомить их, перемещая мяч влево и вправо и пытаясь развести их. К сожалению, нам регулярно не удавалось сломать их стену", - сказал Иммобиле.

Автор третьего гола Лоренцо Инсинье отметил работу главного тренера команды Роберто Манчини. "У нас был медленный старт, но мы сумели восстановиться и забить три мяча во втором тайме. Манчини сказал нам сохранять спокойствие и сосредоточиться на игре - это то, что мы сделали, и, наконец, мы достигли своей цели. Тренер создал отличную группу, в которой нет основных и запасных игроков, каждый из нас всегда готов жертвовать ради товарищей по команде. Победа - это самое главное", - сказал Инсинье.

Сборная Италии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы А, где также выступают команды Швейцарии и Уэльса. Во втором туре сборная Италии в Риме сыграет со швейцарцами, а турки в Баку встретятся с валлийцами. Обе игры состоятся 16 июня.

Сборные Швейцарии и Уэльса проведут свой первый матч в субботу. Встреча состоится в Баку и начнется в 16:00 мск.