Глава МИД Италии поздравил футбольную сборную с победой в стартовом матче Евро

РИМ, 12 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо поздравил сборную своей страны с победой в матче открытия чемпионата Европы по футболу, в котором она победила команду Турции со счетом 3:0. Текст сообщения опубликован на его официальной странице в Twitter.

"Сегодня мы восхищаемся самым красивым цветом в мире - голубым (традиционный цвет сборной Италии - прим. ТАСС). Прекрасное начало, вперед, ребята", - написал министр.