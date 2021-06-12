Глава МИД Италии поздравил футбольную сборную с победой в стартовом матче Евро

РИМ, 12 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо поздравил сборную своей страны с победой в матче открытия чемпионата Европы по футболу, в котором она победила команду Турции со счетом 3:0. Текст сообщения опубликован на его официальной странице в Twitter.
"Сегодня мы восхищаемся самым красивым цветом в мире - голубым (традиционный цвет сборной Италии - прим. ТАСС). Прекрасное начало, вперед, ребята", - написал министр.
Забитыми мячами отметились Мерих Демирал (53-я минута, автогол), Чиро Иммобиле (66) и Лоренцо Инсинье (79).
Сборная Италии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы А. Также в группе А выступают команды Швейцарии и Уэльса, которые проведут свой матч в субботу в Баку. Во втором туре сборная Италии в Риме сыграет со швейцарцами, а турки в Баку встретятся с валлийцами. Обе игры состоятся 16 июня.
Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Санкт-Петербург среди городов, принимающих встречи чемпионата Европы, оказался вторым по количеству матчей. В городе пройдут семь игр, включая две встречи с участием сборной России и четвертьфинал 2 июля. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.