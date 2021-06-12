Иллюзия нормальности. В Риме стартовал чемпионат Европы по футболу

РИМ, 12 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Сборная Италии одержала блестящую победу над командой Турции в первом матче Евро-2020, который состоялся на Олимпийском стадионе в Риме. "Восстание из пепла" - примерно такие заголовки следует ждать в субботних газетах, которые будут расхваливать молодую инициативную сборную под руководством Роберто Манчини.
В подобных заголовках можно найти двойной смысл. Это не только о многообещающем начале Евро для пропустивших чемпионат мира в России итальянцев. Римская игра ознаменовала возвращение к привычным до пандемии вещам. Впервые за многие месяцы на стадионе были болельщики. Смотрели матч и в городе на больших экранах, установленных сразу в двух знаковых местах - на Народной площади (Пьяцца дель Пополо) и проспекте Императорских форумов.
"Быть здесь сегодня означает свободу после столь долгого заточения дома, провести прекрасный вечер в таком уникальном месте, как это", - сказал корр. ТАСС болельщик на проспекте Императорских форумов, где сохранились руины Древнего Рима.
Не так, как раньше
Оптимизм и хорошее настроение пытались сохранять и ведущие футбольного фестиваля, приуроченного к Евро. Однако этот первый коллективный просмотр вызывает, скорее, легкую горечь и наводит на мысль, что пандемия по-прежнему с нами. Относительно небольшую группу людей перед огромным экраном не сравнить с многотысячными толпами, собиравшимися в Риме несколько лет назад для просмотра крупных турниров.
Проход в фан-зоны нужно заранее бронировать онлайн. В них не допускается более 1 тыс. человек. До 2 тыс. человек могут собираться на Народной площади. На входе обязательный замер температуры, также необходима маска.
Избранные могут попасть и на стадион. Из более 70 тыс. мест занять разрешено лишь четверть. Около 16 тыс. счастливчиков из общего числа обладателей билетов определялись путем жеребьевки. Для прохождения на трибуны необходимо иметь один из трех сертификатов: о вакцинации, о перенесенном ковиде или отрицательном результате теста на коронавирус. При этом любым иностранным болельщикам из стран вне ЕС и Шенгенской зоны предписан двухнедельный карантин после прибытия в Италию. Его должны были пройти 3 тыс. турецких болельщиков, присутствовавших на матче своей команды. По завершении игры никаких праздников в барах, в Риме продолжает действовать комендантский час.
Но есть и то, что не претерпело изменений за все эти месяцы "воздержания от нормальной жизни". Остались те же эмоции: восторг и радость от голов, забитых твоей сборной, искреннее негодование от несправедливых решений арбитра или ошибок игроков, а еще кричалки, флаги, дудки. И тренер Манчини, опубликовавший накануне открытое письмо, обещал итальянцам именно это - много искренних положительных эмоций. Болельщики на проспекте Императорских форумов, большинство из которых молодые люди, эмоций после победы над турками со счетом 3:0 не скрывали.