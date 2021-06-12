Иллюзия нормальности. В Риме стартовал чемпионат Европы по футболу

РИМ, 12 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Сборная Италии одержала блестящую победу над командой Турции в первом матче Евро-2020, который состоялся на Олимпийском стадионе в Риме. "Восстание из пепла" - примерно такие заголовки следует ждать в субботних газетах, которые будут расхваливать молодую инициативную сборную под руководством Роберто Манчини.

В подобных заголовках можно найти двойной смысл. Это не только о многообещающем начале Евро для пропустивших чемпионат мира в России итальянцев. Римская игра ознаменовала возвращение к привычным до пандемии вещам. Впервые за многие месяцы на стадионе были болельщики. Смотрели матч и в городе на больших экранах, установленных сразу в двух знаковых местах - на Народной площади (Пьяцца дель Пополо) и проспекте Императорских форумов.

"Быть здесь сегодня означает свободу после столь долгого заточения дома, провести прекрасный вечер в таком уникальном месте, как это", - сказал корр. ТАСС болельщик на проспекте Императорских форумов, где сохранились руины Древнего Рима.

Не так, как раньше

Оптимизм и хорошее настроение пытались сохранять и ведущие футбольного фестиваля, приуроченного к Евро. Однако этот первый коллективный просмотр вызывает, скорее, легкую горечь и наводит на мысль, что пандемия по-прежнему с нами. Относительно небольшую группу людей перед огромным экраном не сравнить с многотысячными толпами, собиравшимися в Риме несколько лет назад для просмотра крупных турниров.

Проход в фан-зоны нужно заранее бронировать онлайн. В них не допускается более 1 тыс. человек. До 2 тыс. человек могут собираться на Народной площади. На входе обязательный замер температуры, также необходима маска.