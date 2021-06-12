Генеральный консул Бельгии в Петербурге отметил Азара и Лукаку в составе сборной на Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Генеральный консул Бельгии в Санкт-Петербурге Ханс Тимбремонт планирует посетить оба российских матча группового турнира чемпионата Европы с участием бельгийских футболистов и возлагает большие надежды на лидеров команды Эдена Азара и Ромелу Лукаку. Об этом Тимбремонт рассказал ТАСС.

Сборная Бельгии, занимающая первое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), в рамках группового турнира чемпионата Европы проведет в Санкт-Петербурге два матча. 12 июня бронзовые призеры чемпионата мира 2018 года сыграют с командой России, 21 июня бельгийцам будет противостоять команда Финляндии.

"Я буду присутствовать на обоих матчах. Что касается игры против команды России, то я с нетерпением жду открытого и честного матча, в котором обе команды будут играть в полную силу. Пусть победит лучший", - сказал Тимбремонт.

На просьбу назвать фамилию любимого игрока сборной Бельгии, собеседник ТАСС ответил так: "Мы имеем золотое поколение футболистов, поэтому выбрать одного из них непросто. Но сейчас я возлагаю большие надежды на Эдена Азара, Ромелу Лукаку и Кевина Де Брёйне". Де Брёйне получил перелом носа и левой глазницы в финальном матче Лиги чемпионов и не выйдет на поле в матче против россиян, однако остается в составе сборной.

Генеральный консул признался также, что сейчас предпочитает смотреть футбол, а не выходить на поле с мячом. "Боюсь, что мои собственные футбольные дни давно закончились. Что касается моих клубных пристрастий, то, как и большинство членов моей семьи, я предпочитаю команду "Брюгге", к большому неудовольствию тех, кто отдает предпочтение "Андерлехту", - сказал Тимбремонт.

"Мой совет моим соотечественникам, посещающим Санкт-Петербург, состоит из трех пунктов: наслаждайтесь футболом, наслаждайтесь многими хорошими вещами, которые может предложить Санкт-Петербург, и уважайте ограничения COVID-19", - заключил генеральный консул. Как сообщили ТАСС в пресс-службе консульства Бельгии в Санкт-Петербурге, субботний матч с командой России посетит ограниченное количество сотрудников консульства и посольства. Ожидается, что город на Неве посетят около 600 гостей из Бельгии, половина из них прибудет в город самостоятельно.