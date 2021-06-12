{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Генеральный консул Бельгии в Петербурге отметил Азара и Лукаку в составе сборной на Евро

Ханс Тимбремонт дал советы соотечественникам, прибывшим в Петербург на субботний матч против сборной России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Генеральный консул Бельгии в Санкт-Петербурге Ханс Тимбремонт планирует посетить оба российских матча группового турнира чемпионата Европы с участием бельгийских футболистов и возлагает большие надежды на лидеров команды Эдена Азара и Ромелу Лукаку. Об этом Тимбремонт рассказал ТАСС.

На эту тему
Бельгийский болельщик, приехавший на Евро, назвал Петербург лучшим городом мира
Бельгийский болельщик, приехавший на Евро, назвал Петербург лучшим городом мира

Сборная Бельгии, занимающая первое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), в рамках группового турнира чемпионата Европы проведет в Санкт-Петербурге два матча. 12 июня бронзовые призеры чемпионата мира 2018 года сыграют с командой России, 21 июня бельгийцам будет противостоять команда Финляндии.

"Я буду присутствовать на обоих матчах. Что касается игры против команды России, то я с нетерпением жду открытого и честного матча, в котором обе команды будут играть в полную силу. Пусть победит лучший", - сказал Тимбремонт.

На просьбу назвать фамилию любимого игрока сборной Бельгии, собеседник ТАСС ответил так: "Мы имеем золотое поколение футболистов, поэтому выбрать одного из них непросто. Но сейчас я возлагаю большие надежды на Эдена Азара, Ромелу Лукаку и Кевина Де Брёйне". Де Брёйне получил перелом носа и левой глазницы в финальном матче Лиги чемпионов и не выйдет на поле в матче против россиян, однако остается в составе сборной.

Генеральный консул признался также, что сейчас предпочитает смотреть футбол, а не выходить на поле с мячом. "Боюсь, что мои собственные футбольные дни давно закончились. Что касается моих клубных пристрастий, то, как и большинство членов моей семьи, я предпочитаю команду "Брюгге", к большому неудовольствию тех, кто отдает предпочтение "Андерлехту", - сказал Тимбремонт.

"Мой совет моим соотечественникам, посещающим Санкт-Петербург, состоит из трех пунктов: наслаждайтесь футболом, наслаждайтесь многими хорошими вещами, которые может предложить Санкт-Петербург, и уважайте ограничения COVID-19", - заключил генеральный консул. Как сообщили ТАСС в пресс-службе консульства Бельгии в Санкт-Петербурге, субботний матч с командой России посетит ограниченное количество сотрудников консульства и посольства. Ожидается, что город на Неве посетят около 600 гостей из Бельгии, половина из них прибудет в город самостоятельно.

Теги
Санкт-ПетербургЕвро-2020
Футбол в Германии
СМИ: "Боруссия" рассматривает чемпиона Франции Иконе в качестве замены Санчо
Англичанин близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"
Читать полностью