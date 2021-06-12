Мостовой: россияне могут отобрать очки у бельгийцев, так как не будет Де Брёйне и Витселя

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу имеет шансы набрать очки в матче чемпионата Европы с бельгийцами, так как в игре из-за травм не примут участие полузащитники Кевин Де Брёйне и Аксель Витсель. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой.

Встреча первого тура группового этапа пройдет в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск.

"Шансы зацепиться за очки с бельгийцами есть, потому что у них три основных футболиста играть не будут, - сказал Мостовой. - Двое точно, это Де Брёйне и Витсель, а Азар, скорее всего, будет в запасе. Не стоит забывать, что играем дома, 30 тысяч болельщиков будет, поэтому, наверное, шансы будут. К тому же тактика наша, скорее всего, будет в игре в 7-8 защитников".

В пятницу полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Андрей Мостовой был заменен в заявке сборной России на защитника московского "Динамо" Романа Евгеньева в связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования.

"Сильно ли повлияет потеря Мостового? Если по фамилии, то да, если по игроку, то нет. Мы же знаем, что он не основной футболист команды, поэтому ничего страшного. С ним пока не связывался, но знаю, что это неприятно, когда перед турниром выбываешь, сам бывал в таких историях, это ужасное состояние".

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть встреч группового этапа и четвертьфинал 2 июля. Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы сыграет также против команд Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).