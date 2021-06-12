Российские футболисты узнали об инциденте с Эриксеном по дороге на матч с бельгийцами

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России узнали об инциденте с датским полузащитником Кристианом Эриксеном по дороге на матч чемпионата Европы против команды Бельгии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе национальной команды.

Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча с командой Финляндии в субботу. После оказания реанимационных мероприятий с использованием дефибриллятора и непрямого массажа сердца футболист вернулся в сознание и был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

"Футболисты узнали о ситуации с Эриксеном, когда после установки заходили в автобус, который отправлялся на стадион. Понятно, информация быстро распространилась. Но когда уже подъехали к арене, поступили новости о том, что датчанин пришел а себя", - говорится в заявлении.

"Желаем Кристиану здоровья и верим, что обязательно увидим его на футбольном поле. Сейчас футболисты сосредоточены исключительно на предстоящей игре", - отмечается в сообщении.

Матч сборных Дании и Финляндии был прерван и возобновлен в 21:30 мск. Сборные России и Бельгии свой первый матч на Евро начнут в 22:00 мск. Все четыре сборных находятся в группе B, встреча команд России и Дании пройдет 21 июня в Копенгагене.