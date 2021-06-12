Сборная Дании уступила финнам в матче Евро после остановки игры и госпитализации Эриксена

ТАСС, 12 июня. Сборная Финляндии со счетом 1:0 обыграла сборную Дании в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Копенгагене.
Гол на 60-й минуте забил Йоэль Похьянпало. На 74-й минуте датчанин Пьер-Эмиль Хёйбьерг не реализовал пенальти, его удар парировал вратарь финской сборной Лукаш Градецки.
Стадион "Паркен" в Копенгагене вмещает 38 076 болельщиков. Из-за ограничений игры чемпионата Европы в столице Дании могут посетить не более 15 900 зрителей. Российские болельщики не будут допущены на матч между сборными Дании и России 21 июня, который также пройдет в Копенгагене.
Лучшим игроком матча был признан датский полузащитник Кристиан Эриксен. В концовке первого тайма встречи он упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.
Сборная Финляндии впервые принимает участие в финальной стадии крупных международных турниров. Сборная Дании становилась чемпионом Европы в 1992 году.
Финны набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы B. Сборные Дании и Финляндии выступают в одной группе с российской командой. Россияне свой первый матч на турнире проводят с командой Бельгии, встреча проходит в Санкт-Петербурге. В следующем туре датчане сыграют с бельгийцами 17 июня, а финны встретятся со сборной России днем раньше.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Финляндия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|2
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Россия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Дания
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0