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Летние олимпийские виды спорта

Дина Аверина стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике в упражнении с обручем

Днем ранее ее сестра Арина Аверина победила в многоборье
Дина Аверина Егор Алеев/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 13 июня. Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнении с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Соревнования проходят в болгарской Варне.

Российская спортсменка набрала 28,350 балла. Второе место заняла представительница Израиля Линой Ашрам (27,850), третье - белоруска Анастасия Салос (27,650). Арина Аверина не принимала участие в соревнованиях в этой дисциплине.

Днем ранее Арина Аверина стала чемпионкой Европы в многоборье, Дина заняла третье место. Также в субботу российские спортсменки победили в групповых упражнениях.

Дине Авериной 22 года, она является двукратной чемпионкой России, 13-кратной чемпионкой мира, а также восьмикратной чемпионкой Европы.

Чемпионат Европы завершится 13 июня.

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Летние олимпийские виды спорта
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