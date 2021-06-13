Сорокин: футболисты сборной России в матче Евро против бельгийцев сделали все возможное

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в проигранном матче первого тура группового турнира чемпионата Европы против команды Бельгии сделала все возможное, но соперник действовал острее и быстрее в ключевых моментах. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин.

Сборная России в субботу в Санкт-Петербурге проиграла команде Бельгии со счетом 0:3, два мяча в составе победителей забил Ромелу Лукаку, еще один точный удар на счету Тома Мёнье.

"Результат бывает разный. Все мы знали, что Бельгия - достаточно сильная команда. Нельзя было изначально относиться к этому матчу как к проходному. Мне кажется, наши ребята делали все возможное, просто бельгийцы в определенных моментах оказались острее и быстрее", - сказал Сорокин.

Первый и второй мячи в ворота сборной России были забиты после неудачных действий защитника Андрея Семенова и вратаря Антона Шунина. "В какой-то степени бельгийцы были и удачливее. Они использовали все те моменты, которые представились", - добавил собеседник агентства.

После первого тура первое место в группе B занимает сборная Бельгии. На втором месте находится сборная Финляндии, на третьем - датчане, сборная России занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне 16 июня в Санкт-Петербурге сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами. 21 июня сборная России сыграет с командой Дании в Копенгагене, а сборная Финляндии встретится с бельгийцами в Санкт-Петербурге.