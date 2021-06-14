Варламов: "Айлендерс" победили "Тампу", так как сыграли в свой хоккей

ТАСС, 14 июня. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Тампу" в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), продемонстрировав жесткий хоккей, свойственный команде. Об этом заявил российский вратарь "Айлендерс" Семен Варламов, комментарий которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

В воскресенье "Айлендерс" победили в первом матче серии со счетом 2:1, встреча прошла на домашней арене "Тампы". Варламов в матче отразил 30 бросков.

"Мы сегодня неплохо начали, - сказал Варламов, признанный второй звездой матча. - Первый период был хорошим, нам удалось уйти на перерыв при счете 0:0. В матче против такого соперника, как "Тампа", это было важно, потому что они всегда сильно начинают дома. Но мы играли хорошо, в свой хоккей, жестко, и в итоге добились успеха, не допуская глупых удалений".

"Айлендерс" повели в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч состоится в ночь на 16 июня на домашней площадке "Тампы". В другом полуфинале встречаются "Вегас" и "Монреаль". Первая встреча состоится в ночь на 15 июня.