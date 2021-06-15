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Допинг в спорте

Американскую легкоатлетку дисквалифицировали на четыре года за допинг

Спортсменка не согласна с обвинениями в свой адрес и намерена бороться за отмену наказания
Шелби Хулихан AP Photo/Charlie Neibergall
Описание
Шелби Хулихан
© AP Photo/Charlie Neibergall

ТАСС, 15 июня. Американская легкоатлетка Шелби Хулихан получила дисквалификацию на четыре года за наличие в допинг-пробе запрещенного вещества нандролона. Об этом спортсменка написала в Instagram.

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Хулихан уверена, что проба дала положительный результат из-за того, что накануне теста она ела свинину, которая содержит высокий уровень нандролона.

"Я буду продолжать биться, чтобы доказать мою невиновность, - написала легкоатлетка. - Я не сяду и не приму четыре года дисквалификации за то, что я не делала и никогда бы не сделала. Я абсолютно уважаю и полностью поддерживаю борьбу с атлетами, которые проявляют неуважение к спорту, жульничая и принимая допинг. Но я не одна из них".

Хулихан 28 лет, она специализируется в беге на средние дистанции. В 2018 году американка выиграла серебряную медаль Континентального кубка Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро спортсменка заняла 11-е место в забеге на 5 000 м.

 

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