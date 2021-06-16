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Евро-2020

Дешам: футболисты сборной Франции были близки ко второму голу в матче с немцами

Французы обыграли в матче группового этапа чемпионата Европы сборную Германии со счетом 1:0
Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам EPA-EFE/Kai Pfaffenbach
Описание
Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам
© EPA-EFE/Kai Pfaffenbach

ТАСС, 16 июня. Футболисты сборной Франции создали большое количество моментов и были близки ко второму голу в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы против команды Германии. Такое мнение высказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Сборная Франции одержала победу со счетом 1:0, автогол на счету защитника сборной Германии Матса Хуммельса. Встреча прошла во вторник в Мюнхене.

"Я знал, что мы провели хорошую подготовительную работу. Нам противостоял очень сильный соперник, но нам удалось одержать победу, - сказал Дешам. - Мы были близки, чтобы увеличить свое преимущество и забить второй гол".

В следующем матче сборная Франции сыграет в Будапеште 19 июня с командой Венгрии.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.

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