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Евро-2020

Футболиста сборной России Фернандеса увезли со стадиона на машине скорой помощи

Защитник получил повреждение после неудачного падения на газон
Марио Фернандес (справа) Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Марио Фернандес (справа)
© Станислав Красильников/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Защитник сборной России Марио Фернандес, получивший травму в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии, был увезен на автомобиле скорой помощи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Фернандес покинул поле на носилках на 26-й минуте встречи, его заменил Вячеслав Караваев. Фернандес госпитализирован, его унесли с поля в подтрибунное помещение, затем погрузив в карету скорой помощи. Счет в матче - 1:0 в пользу команды России.

Фернандесу 30 лет, он проводил 31-й матч в составе сборной России. На счету защитника пять голов и три результативные передачи за национальную команду. Родившийся в Бразилии Фернандес, выступающий за московский ЦСКА, получил российское гражданство в 2016 году. Он дебютировал за сборную России 7 октября 2017 года в товарищеском матче против команды Южной Кореи (4:2).

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