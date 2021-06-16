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Евро-2020

У футболиста сборной России Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника

Игрок получил повреждение в матче Евро с командой Финляндии
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. У защитника сборной России Марио Фернандеса, который получил травму в матче чемпионата Европы по футболу с финнами, подозрение на повреждение грудного отдела позвоночника. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе сборной России.

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Фернандес покинул поле на носилках на 26-й минуте встречи, его заменил Вячеслав Караваев. Счет в матче - 1:0 в пользу команды России.

"У Марио подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга. Дальше будем информировать", - говорится в сообщении.

Фернандесу 30 лет, он проводил 31-й матч в составе сборной России. На счету защитника пять голов и три результативные передачи за национальную команду. Родившийся в Бразилии Фернандес, выступающий за московский ЦСКА, получил российское гражданство в 2016 году. Он дебютировал за сборную России 7 октября 2017 года в товарищеском матче против команды Южной Кореи (4:2).

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