"Газпром Арена" готова проводить матчи в безопасных условиях при любой обстановке

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" и "Газпром Арена" будут готовы к тому, чтобы успешно проводить матчи даже в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Вывеска "Газпром Арена" на фасаде стадиона останется во время Евро

С 17 июня в Петербурге вступили в силу ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Речь идет, в частности, о временной приостановке проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания.

Еще накануне матча чемпионата Европы между сборными Польши и Словакии "Газпром Арена" по собственной инициативе запустила дополнительные работы, обеспечивающие эпидемиологическую безопасность для зрителей.

"Учитывая общую обеспокоенность, руководство стадиона заранее ввело новые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Все решения приняты в рамках клубной программы чистоты, где учтен опыт последних двух сезонов, - говорится в сообщении. - Наша программа чистоты допускает несколько сценариев развития ситуации, даже в случае ухудшения обстановки в городе клуб и стадион будут готовы к проведению матчей в чистой и безопасной обстановке как для участников, так и для зрителей".

Арена в Санкт-Петербурге примет 7 матчей чемпионата Европы, проходящего с 11 июня по 11 июля.