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Женский чемпионат Европы по баскетболу

Тренер россиянок отметил характер команды в первом матче на Евробаскете

Сборная России одержала победу над командой Чехии со счетом 73:69

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по баскетболу показала характер в концовке стартового матча чемпионата Европы с командой Чехии. Такое мнение ТАСС по телефону высказал главный тренер россиянок Александр Ковалев.

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Сборная России обыграла команду Чехии со счетом 73:69.

"Первая игра на турнире важна для любой команды. Шесть потерь в последней четверти стали для нас проблемой, но команда показала, что у нее есть характер, - сказал Ковалев. - И играла она правильно весь матч, за исключением нескольких минут в конце".

В следующем туре россиянки 18 июня встретятся с хорватскими спортсменками.

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Женский чемпионат Европы по баскетболу
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