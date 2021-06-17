Тренер россиянок отметил характер команды в первом матче на Евробаскете

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по баскетболу показала характер в концовке стартового матча чемпионата Европы с командой Чехии. Такое мнение ТАСС по телефону высказал главный тренер россиянок Александр Ковалев.
Сборная России обыграла команду Чехии со счетом 73:69.
"Первая игра на турнире важна для любой команды. Шесть потерь в последней четверти стали для нас проблемой, но команда показала, что у нее есть характер, - сказал Ковалев. - И играла она правильно весь матч, за исключением нескольких минут в конце".
В следующем туре россиянки 18 июня встретятся с хорватскими спортсменками.