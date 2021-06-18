Возвращение звезды. Де Брёйне вывел бельгийцев в плей-офф Евро

ТАСС, 18 июня. Сборная Бельгии, являющаяся соперником россиян в группе В чемпионата Европы по футболу, обеспечила себе место в плей-офф после волевой победы над датчанами в Копенгагене. В 1/8 финала также вышли нидерландцы, одержавшие вторую победу подряд в группе С.

Матч в Копенгагене начался с гола датчан - на 99-й секунде встречи отличился Юссуф Поульсен. Этот мяч не стал самым быстрым в истории финальных стадий Евро - рекорд пока принадлежит россиянину Дмитрию Кириченко, забившему в 2004 году будущим победителям турнира грекам на 66-й секунде.

На 10-й минуте игру остановили из-за акции в поддержку датского игрока Кристиана Эриксена, у которого во время предыдущего матча в Копенгагене с финнами (0:1) случился сердечный приступ. Но благодаря оперативным и умелым действиям врачей игрок остался жив. Участники матча и зрители аплодисментами поддержали полузащитника миланского "Интера".

Бельгийцы повернули ход игры в свою пользу только во втором тайме, когда на поле вместо проведшего 100-й матч за сборную Дриса Мертенса вышел восстановившийся от травмы Кевин Де Брёйне. Полузащитник "Манчестер Сити" сначала на 55-й минуте сделал голевую передачу на Торгана Азара, а спустя 15 минут забил победный мяч, который демонстративно не стал праздновать.

После выхода бельгийцев в плей-офф сборной России для того, чтобы продолжить борьбу на турнире, также надо побеждать датчан 21 июня в Копенгагене. Ничья позволит россиянам выйти в 1/8 финала со второго места в том случае, если финны победят бельгийцев. Подопечным Станислава Черчесова нельзя проигрывать с разницей в два и более мячей, иначе они останутся четвертыми.