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Евро-2020

СМИ: футболист Эриксен будет выписан из больницы с кардиостимулятором в пятницу

Полузащитнику сборной Дании был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор
Кристиан Эриксен EPA-EFE/Friedemann Vogel
Описание
Кристиан Эриксен
© EPA-EFE/Friedemann Vogel

ТАСС, 18 июня. Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен прооперирован и будет выписан из больницы с кардиостимулятором в пятницу. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

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Футболисту, пережившему сердечный приступ, был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД). Этот прибор предназначен для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

12 июня в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии. Игра была прервана и возобновилась через полтора часа, по ее итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1.

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