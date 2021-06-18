СМИ: футболист Эриксен будет выписан из больницы с кардиостимулятором в пятницу

ТАСС, 18 июня. Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен прооперирован и будет выписан из больницы с кардиостимулятором в пятницу. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport .

Футболисту, пережившему сердечный приступ, был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД). Этот прибор предназначен для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

12 июня в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии. Игра была прервана и возобновилась через полтора часа, по ее итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1.