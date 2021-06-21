"Задело, что нас не считали фаворитами". Российские игроки про главный матч Евро-2008

В понедельник сборной России предстоит сыграть с командой Дании в своем заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Если все получится, то впервые за 13 россияне выйдут в плей-офф европейского первенства. Последний раз такое случалось в 2008 году, и именно 21 июня состоялась знаковая игра того турнира. Подопечные Гуса Хиддинка в четвертьфинале обыграли команду Нидерландов и обеспечили себе бронзовые медали Евро. Никакого волнения Путь команд России и Нидерландов к четвертьфиналу Евро заметно отличался. Голландцы не были фаворитами "группы смерти", в которую также вошли итальянцы и французы (финалисты чемпионата мира 2006 года). Но подопечные Марко ван Бастена легко обыграли итальянцев (3:0), французов (4:1) и румын (2:0), вышли из группы с первого места. Россияне в группе D начали турнир с поражения от испанцев (1:4), потом не без труда обыграли греков (1:0) и шведов (2:0). По словам Динияра Билялетдинова, выход из группы по-хорошему успокоил команду, избавил от лишнего волнения. "Проблем со сном не было, на этом чемпионате все волнения были преодолены после группового этапа. Там да, беспокоились перед матчами со сборными Греции и Швеции. Но потом вышли из группы, выполнили задачу-минимум, — вспоминает Билялетдинов. — Перед встречей с голландцами психологических вопросов никаких не было". Чемпионат Европы в 2008 году проходил в Австрии и Швейцарии, при этом российская команда проводила групповой этап именно в Австрии. На четвертьфинал россияне переехали в швейцарский Базель. До этого сборная России играла с голландцами всего один раз, в 2007 году россияне в товарищеском матче уступили со счетом 1:4. Единственным голом в той игре отметился Владимир Быстров.

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"Весь турнир был волнительным, но психологически мы были готовы, смогли выспаться перед игрой, — рассказал ТАСС полузащитник Игорь Семшов. — Если ты будешь думать о чем-то, то, наверное, сна никакого не будет, предчувствие перед матчем только помешает. Конечно, мы привыкли к этому, это закаляется годами. Наверное, думал каждый из нас об игре, мысли прокручивал. Но главное — нужно было подойти к игре в полной готовности, а это происходит только при хорошей подготовке: сон, восстановление, питание". Что подвело соперника Главный тренер Хиддинк внес лишь одно изменение в составе на игру с голландцами: в стартовом составе вместо Билялетдинова вышел Иван Саенко. До этого Билялетдинов начинал все матчи с первых минут. "У меня было теоретическое занятие с Хиддинком, он объяснил, зачем это сделал, — поясняет Билялетдинов. — Мы поговорили, обсудили, он сказал, что так нужно. Я был готов на 100 процентов и дополнительное время все отыграл нормально, не было каких-то экстремальных слов: "Ты должен". Таким образом, стартовый состав получился таким: Игорь Акинфеев, Александр Анюков, Сергей Игнашевич, Денис Колодин, Юрий Жирков, Иван Саенко, Игорь Семшов, Сергей Семак, Константин Зырянов, Андрей Аршавин и Роман Павлюченко. Все понимали, что будут играть против серьезной команды. "Хиддинк обычно не нагнетал при таких ситуациях, давал установку, потом: "Come on, guys!" (Давайте, ребята!) Никакой накачки не было, — вспоминает Билялетдинов. — Все понимали, в принципе, что играем с серьезным соперником, но ничего нас не сковывало. Во-первых, в хорошем состоянии подошли к игре, во-вторых, мы уже вышли из группы. Выполнили первую задачу".

Описание Сборная России по футболу © Виталий Белоусов/ТАСС

"Аппетит приходит во время игры, ты понимаешь, что представляешь страну, — рассказывает Семшов. — Ни один тренер не скажет "играть в удовольствие", несмотря на выполненную задачу в виде выхода из группы. Если вышел из группы, то начинаются матчи на выбывание. Во время группового этапа ты можешь что-то исправить, как было у нас после 0:3 от испанцев. В играх на выбывание все возможно, даже явные фавориты могут совершить осечку и проиграть". "Голландцы, наверное, были чересчур уверены после побед в группе, но забыли, что олимпийская система и игры на выбывание — другое, — считает Семшов. — Наверное, нам это и помогло. Плюс к этому то, что нас не считали фаворитами, безусловно, тоже задевало самолюбие каждого футболиста. Понятно, что, может быть, по именам они были посильнее и помастеровитее, но в футбол играют не имена, а люди. Этот фактор тоже сыграл свою роль". Неожиданный футбол Фаворитом встречи действительно считалась команда Нидерландов, однако с первых минут россияне показали, что легкого матча ждать не стоит. Голкипера Ван дер Сара по очереди заставили понервничать Жирков, Павлюченко и Колодин. Голландцы попытались ответить, но за весь первый тайм создали лишь один действительно опасный момент — Нистелрой вбежал в штрафную, его удар отбил Акинфеев. Во втором тайме на 56-й минуте россияне открыли счет. Жирков сильно прострелил в штрафную с левого фланга, а Павлюченко в касание пробил мимо Ван дер Сара. Голландцы особое внимание уделяли ударам из пределов штрафной и подачам со стандартных положений, и после такой подачи Снейдера на 86-й минуте Нистелрой сравнял счет.

"У нас было не преимущество, а организованность в целом, — рассказывает Семшов. — Мы понимали, что организованность будет играть важную роль, чтобы не пропустить быстрый гол, что нидерландцы могут больше атаковать, у них было больше сил, на один день больше для восстановления. Мы использовали организованность, четкие действия в обороне и атаке. Наверное, это было основное, потому что в любой игре есть момент, чтобы его реализовать, а физически мы чувствовали себя достаточно хорошо". Основное время матча завершилось со счетом 1:1. "Ни перед дополнительным временем, ни в перерыве в дополнительных таймах не было обсуждения о том, кто будет бить пенальти, — рассказал Билялетдинов. — Это показывало нашу уверенность в победе. По игре было видно, что голландцы были на исходе уже, они сравняли, но в двух таймах дополнительного времени мы просто их съели". Переломный момент Самый яркий отрезок самой яркой игры — с 96-й по 100-ю минуты. Сначала Павлюченко сместился с левого фланга в центр и пробил в перекладину. Затем Аршавин вбежал в штрафную и отдал передачу на Дмитрия Торбинского, перед которым не оказалось защитников, однако он пробил слабо и точно в голкипера. "Произошел переломный отрезок, когда моменты посыпались в первом дополнительном тайме, была такая пятиминутка, когда все могло решиться, — вспоминает Билялетдинов. — Видно было, что голландцы растерялись. Нужно было видеть их тренера ван Бастена — он тоже был в замешательстве. Они сделали замены, но это не поменяло картину игры. Шансов у них не было, даже в глазах читалось, что уже они тянут время до пенальти, а мы хотим решить все до этого".

' YouTube/The Golden Age'

Семшов отметил, что после первого гола Павлюченко в команде не думали о победе. "Любая игра идет до свистка, пока он не прозвучит, не поверишь никогда. Безусловно, гол добавил нам эмоций в плане того, что команда выигрывает один, а значит, соперник начинает раскрываться, а у нас появляются моменты на контратаки, — поясняет Семшов. — Поэтому нужно было сосредоточиться, чтобы не пропустить, но в то же время нельзя было прижиматься. Мы не сникли, те силы, которые прибавились после гола у сборной Нидерландов не помогли, так как мы не сломились и дожали за счет, наверное, физических кондиций. Имели какое-то преимущество в овертайме". На 112-й минуте Аршавин пробежал на левом фланге и навесил, при этом перебросив Ван дер Сара, точно на Торбинского, который без труда вбил мяч в сетку. Через четыре минуты тот же Аршавин добил команду Нидерландов — футболист снова вбежал в штрафную, пробил, после небольшого рикошета мяч пролетел между ног голкиперу. "Молодцы" "Радость и гордость были от того, что мы сделали что-то невероятное, — вспоминает Билялетдинов. — Если честно, я первым делом начал искать жену и друзей на стадионе, я примерно знал, какой сектор, но разглядеть было тяжело. В раздевалке уже, конечно, принимали поздравления, тогда социальные сети не были так развиты, как сейчас, получали эсэмэски и звонки. После этого в автобусе начиналось такое гуляние, когда Хиддинк сказал на русском: "Молодцы".

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