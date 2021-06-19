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Евро-2020

Установлен рекорд по количеству автоголов на одном чемпионате Европы

Футболисты поразили свои ворота на текущем турнире пять раз
© EPA-EFE/Matthias Schrader

ТАСС, 19 июня. Новый рекорд по количеству забитых в свои ворота мячей на одном чемпионате Европы по футболу установлен на Евро-2020.

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На 35-й минуте матча группового этапа между сборными Португалии и Германии португальский защитник Рубен Диаш отправил мяч в свои ворота, а спустя четыре минуты то же самое сделал его партнер по команде Рафаэль Геррейру. После первого тайма немцы выигрывают со счетом 2:1.

Ранее на текущем чемпионате Европы состоялись три автогола. В матче открытия турнира между сборными Италии и Турции (3:0) в свои ворота забил турецкий защитник Мерих Демирал. В игре первого тура между командами Польши и Словакии (1:2) автоголом отметился вратарь польской сборной Войцех Щенсный, а французы победили немцев со счетом 1:0 благодаря автоголу Матса Хуммельса.

Предыдущий рекорд по мячам в свои ворота был установлен на чемпионате Европы 2016 года. Тогда были забиты три автогола.

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