Головин отметил мощь и высокий темп игры сборной Дании по футболу

КОПЕНГАГЕН, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Дании по футболу отличается своей мощью, высоким темпом игры и хорошей тактикой. Об этом на пресс-конференции перед матчем с датчанами заявил полузащитник российской команды Александр Головин.

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В понедельник российская команда сыграет заключительный матч на групповом этапе чемпионата Европы с датчанами.

"В первую очередь мы увидели, что это очень мощная команда, у нее очень высокий темп игры. Мощные фланги, мощная тактика, это команда очень высокого уровня. Никаких недооценок быть не может. Это очень сильная команда", - сказал Головин.

Встреча сборных Дании и России пройдет в Копенгагене, начало - 22:00 мск.