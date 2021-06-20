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Олимпиада в Токио

Российские регбистки в Токио будут готовиться к Олимпиаде

Женская и мужская команды в ближайшее время будут играть в "Лужниках" в решающем этапе чемпионата Европы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 в Токио будет готовиться к Олимпийским играм. Об этом ТАСС заявил председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

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В воскресенье российская команда квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио, победив в полуфинале отборочного турнира в Монако сборную Казахстана (38:0).

"Мы работаем вместе с Олимпийским комитетом России, там учитываются все мелочи, - сказал Артемьев. - Женская и мужская команды в ближайшее время будут играть в "Лужниках" в решающем этапе чемпионата Европы. Затем сборная улетает в Токио на акклиматизацию, там она будет подводиться к Играм".

Женская сборная России стала 11-й командой, завоевавшей путевку на Олимпиаду. Ранее на Игры отобрались сборные Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, Кении, Китая, Новой Зеландии, США, Фиджи и Японии.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Олимпиада в Токио
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