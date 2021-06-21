На Олимпиаде в Токио установлен лимит в 10 тыс. местных зрителей

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Организаторы Олимпийских игр в Токио установили лимит в 10 тыс. местных зрителей и не более 50% от заполняемости спортивных объектов на соревнованиях. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявила министр Тамаё Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

Организаторы Игр в Токио могут не допустить зрителей на соревнования при режиме ЧС

"Мы установили лимит на уровне 10 тыс. зрителей и не более 50% от заполняемости объектов, - подчеркнула министр. - Касательно мер по предотвращению заражений мы, в частности, будем призывать болельщиков всегда носить защитные маски, не разговаривать громким голосом, а также будем осуществлять действия по недопущению скопления людей".

Марукава заявила, что организаторы "намерены обсудить необходимость запрета на допуск зрителей, если во время соревнований будет введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса".

По данным агентства Kyodo, решение о допуске зрителей на токийскую Паралимпиаду будет принято организаторами до 16 июля.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские - с 24 августа по 5 сентября. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.